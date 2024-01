Napoli, Di Lorenzo: “Inter grande squadra, faremo di tutto per vincere la Supercoppa”

“Dispiace non avere tanti tifosi del Napoli qui, ci seguiranno comunque da casa, ma noi dobbiamo pensare a quello che succede in campo. Faremo di tutto per provare a vincere questo trofeo importante per noi e per tutti i tifosi“. Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l’Inter. “È un trofeo importante, siamo qui per giocarcela e riuscire a vincere potrebbe darci ancora più entusiasmo per la seconda parte della stagione – ha aggiunto il calciatore -. Metteremo in campo tutte le nostre forze per vincere questo trofeo“. Di Lorenzo descrive l’Inter come “una grandissima squadra, con una coppia d’attacco che sta facendo bene, dovremo essere bravi tutti in difesa. Il cambio modulo può sembrare più difensivo, ma in realtà ci consente comunque di portare tanti uomini in attacco“.