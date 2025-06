Il Napoli tenta Ademola Lookman: il nigeriano piace a Conte, ma prima i campani devono convincere l’Atalanta

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano, fresco vincitore della Champions League con il Paris Saint Germain, non è ancora stato rimpiazzato a dovere dalla società partenopea che deve assolutamente occupare quella casella nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

A gennaio era arrivato Noah Okafor in prestito dal Milan, una soluzione tappabuchi utilizza poco o nulla durante il suo periodo in Campania. Conte ha optato per l’attacco a due con Raspadori e Lukaku rinunciando dunque al tridente, stravolgendo dunque il 4-3-3 iniziale.

Lookman Napoli, l’Atalanta fissa il prezzo

Nella sessione invernale il Napoli non aveva intenzione di strapagare i vari Garnacho e via dicendo, dato che le varie società avevano alzato il prezzo oltre la valutazione reale poiché consapevoli dell’urgenza dei campani e sopratutto dei 70 milioni incassati dall’addio di Kvaratskhelia.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha poi parlato in conferenza stampa confermano l’intenzione di non strapagare nessuno così da investire meglio in estate. Il nome che nell’ultimo periodo ha strappato maggiori consensi al Maradona è quello di Ademola Lookman.

L’Atalanta ha aperto alla cessione ma solamente per 60 milioni. Dunque nessuno sconto per il 27enne eroe di Dublino, capace di consegnare una storica Europa League a Bergamo con una tripletta al Bayer Leverkusen. Il Napoli al momento non va oltre i 50 quindi seguiranno aggiornamenti.