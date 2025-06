L’atleta napoletana Assunta Scutto ha conquistato il gradino più alto del podio ai Campionati Mondiali di judo 2025, con l’oro nella categoria -48 kg.

Inizia nel modo migliore possibile, ovvero con un oro, la spedizione italiana ai Campionati Mondiali di judo 2025. E a conquistarlo è stata la napoletana Assunta Scutto nella categoria -48 kg.

