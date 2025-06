La formazione della Raffaello Motto Viareggio ha conquistato il gradino più alto del podio al Palaghiaccio di Folgaria, in occasione del Campionato Nazionale di Insieme Allieve.

Giornata di grande ginnastica al Palaghiaccio di Folgaria, dove ieri, venerdì 13 giugno, si è concluso il Campionato Nazionale di Insieme Allieve, che ha visto protagoniste le giovani promesse della ritmica italiana. Più di cinquanta squadre da tutta Italia si sono date appuntamento in Trentino per dare vita a una competizione emozionante e combattuta fino all’ultimo lancio.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la formazione della Raffaello Motto Viareggio, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 43.850 punti, distaccando nettamente le avversarie grazie a due esercizi quasi impeccabili con le 5 palle. Le ginnaste Virginia Bacci, Ginevra Borghesi, Camilla e Melissa Musacci ed Emily Puccinelli hanno messo in mostra eleganza, difficoltà e grande sincronismo, meritandosi l’applauso unanime del pubblico. Il club toscano si riprende dunque il titolo in questa specialità perso lo scorso anno sempre qui, sulla montagna dei campioni, per mano della PGS Auxilium.

Secondo posto per la Moderna Legnano con un totale di 39.750 punti: le atlete Francesca Colombo, Elisa Labianca, Alessia Macchi, Eleonora Milea Pollinzi e Charlotte Maria Penner hanno presentato due esercizi ben strutturati e ricchi di contenuti tecnici, confermandosi tra le migliori realtà del panorama nazionale.

Sul terzo gradino del podio, a pochissima distanza, è salita la Ginnastica Fabriano, che ha chiuso la gara con 39.500 punti. La squadra composta da Chiara Apo, Mika Battistini, Linda Fiorucci, Vittoria Gubinelli e Cloe Romagnoli ha saputo coniugare precisione e pulizia esecutiva valide per la medaglia di bronzo. Quarto posto, invece, per l’Eurogymnica di Torino a quota 39.100. Dalla quinta alla dodicesima posizione poi troviamo: Milanese Forza e Coraggio (38.850), Ritmica Albachiara (38.250), Ritmica Futura (37.900), Aurora Fano (37.300), Ritmica Aurea (36.600), Ginnastica Ritmica Romana (36.500), Sport Giocando (36.500) e Judo Azzurro (34.550). Queste sono le squadre che hanno passato la fase di qualificazione sulle 54 in gara e che si sono sfidate nuovamente in finale.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la società Gym Club Ala e l’Azienda per il Turismo Alpecimbra, ha rappresentato un’importante vetrina per le atlete della categoria Allieve, molte delle quali saranno protagoniste nei prossimi anni a livello nazionale e internazionale. Un plauso va a tutte le società partecipanti per il lavoro svolto e per aver contribuito a rendere questo evento una vera e propria festa dello sport.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la vicepresidente della Federazione Ginnastica d’Italia, nonché Farfalla d’argento ad Atene 2004, Fabrizia D’Ottavio, il presidente dell’Azienda per il Turismo Alpecimbra Gianluca Gatti, la direttrice dell’APT Daniela Vecchiato e la presidente della delegazione provinciale di Trento Micaela Baroni.