Napoli, Laurito: “Nuda per lo scudetto? No, ma avrò un vestito speciale”

Lo scudetto del Napoli ha scosso le emozioni di tanti super tifosi degli azzurri, fra cui quella della showgirl e conduttrice Marisa Laurito. La Laurito è stata ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, nel day after dello scudetto degli azzurri. Alla domanda di un possibile spogliarello per la vittoria dello scudetto, la Laurito ha messo in chiaro le cose.

Le parole della Laurito: “Mi sono fatta fare un vestito coi colori della bandiera, con tutti i simboli. Domenica andrò con quello allo stadio e poi me lo terrò addosso per un mese. Se sotto il vestito sarò davvero nuda? Tanto non si vedrà, sarò coperta dal vestito, chi se ne accorge. Domani sarò Napoli e domenica confermo che sarò allo stadio per Napoli-Fiorentina. Andrei a cena con tutti i calciatori azzurri: in particolare con Di Lorenzo, che è napoletano come me“.