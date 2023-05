Equitazione, dal 30 agosto gli Europei Salto ostacoli a San Siro: on line il sito ufficiale

Mancano ancora diversi mesi agli Europei di Salto Ostacoli in programma all’Ippodromo San Siro, ma l’organizzazione ha mandato online il sito web ufficiale della manifestazione. L’obiettivo del sito è quello di fornire ogni informazione, opzione e alternativa – come la diretta streaming delle gare, oltre alla vendita dei biglietti per assistere alle giornate di gara – a spettatori, turisti e anche ai media che racconteranno questa straordinaria avventura equestre. Nella home page, presente anche l’orologio che scandisce il countdown verso un evento mai visto prima a Milano con vista sui cinque cerchi olimpici, perché sull’erba di San Siro gli atleti avranno la chance di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.