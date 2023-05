Reggina, il sottosegretario Durigon: “La priorità della Figc è regolarità del campionato”

Il caso della Reggina è arrivato anche al vaglio del Governo italiano dopo l’interpellanza parlamentare presentata dall’onorevole Francesco Cannizzaro che chiedeva di vigilare sulla situazione del club di Felice Sladini. L’argomento è stato oggetto della discussione direttamente alla Camera dei Deputati. La Reggina è stata penalizzata in primo grado di giudizio per un totale di 7 punti, e i tempi della giustizia sportiva hanno suscitato la preoccupazione della Lega di Serie B in vista dei playoff e playout del campionato.

Un’esponente del Governo, ossia il sottosegretario Claudio Durigon ha parlato della Reggina, sottolineando le priorità anche della Figc: “La ratio di tali norme è da individuarsi nella necessità di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controlli ex post, una capacità finanziaria relativa all’intero arco temporale della specifica stagione sportiva. Per il governo, la continuità dell’attività della impresa in crisi non può esentare la Figc dal garantire il regolare svolgimento dei campionati professionistici, evitando che possano parteciparvi società in palese stato di insolvenza“.