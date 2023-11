Napoli, il Kosovo non convoca Rrahmani: può giocare contro l’Empoli

Il Napoli potrà contare per la gara contro l’Empoli, ultima prima della sosta su Amir Rrahmani. Il difensore, nel suo ultimo periodo, non ha brillato complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo. Rudi Garcia quindi non ha potuto fondare sull’ex Verona il proprio progetto difensivo. Per fortuna del tecnico francese, il kosovaro rientrerà per la gara contro l’Empoli di Andreazzoli.

Nonostante la disponibilità da parte del giocatore a rientrare nell’elenco dei convocati nel match contro l’Empoli, la sua nazionale, quella kosovara, ha deciso di non convocare il difensore. Per questo motivo il difensore sarà in quel del Napoli visto che la partita della sua nazionale si giocherà nello stesso giorno del match del Maradona. Per quanto riguarda invece le altre scelte Rudi Garcia sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, quello Raspadori-Simeone su tutti.