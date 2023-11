Villarreal, esonerato l’allenatore Pacheta: Marcelino in pole per sostituirlo

Nuovo cambio in panchina per il Villarreal, che già a settembre aveva sostituito Quique Setien con José Rojo Martín ‘Pacheta’. Quest’ultimo è stato infatti sollevato dall’incarico nonostante la vittoria in Europa League contro il Maccabi Haifa. Fatale un rendimento al di sotto delle aspettative, con la squadra che è solo 13^ in campionato e ha totalizzato 12 punti in altrettante gare. Secondo i media spagnoli, il suo posto verrà preso da Marcelino Garcia Toral, il quale ha già allenato il club dal 2013 al 2016. La società avrebbe già avviato i contatti con l’allenatore spagnolo, reduce da un’esperienza non particolarmente felice con il Marsiglia, terminata con le sue dimissioni.