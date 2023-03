Bayern Monaco, Tuchel si presenta: “Allenerò una delle squadre più forti d’Europa, ho accettato subito”

Il nuovo tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, si è presentato in conferenza stampa: “Essere cercato da questo club è un onore. Ringrazia per la fiducia la dirigenza, da Kahn a Salihamidzic, passando per Hainer e Hoeness. Ho accettato subito per tanti ragioni, compresa una personale, ovvero lavorare vicino alla mia famiglia“. L’allenatore tedesco ha poi aggiunto: “Questa squadra è una delle più talentuose di tutta Europa, può lottare per qualsiasi titolo. Pur lavorando all’estero sono diventato ancora più consapevole del prestigio del Bayern. E’ un club che ha la vittoria nel DNA“.