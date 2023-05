Napoli-Inter, report da Castel Volturno: Osimhen in gruppo

Il Napoli per la sua penultima al Maradona di una stagione magica potrà contare ancora su Victor Osimhen. Nella sfida contro l’Inter, fresca di qualificazione alla finale di Champions League, il nigeriano dovrebbe recuperare dopo che l’influenza lo ha tenuto fuori nella sessione di allenamento del mercoledì. Nella seduta di giovedì mattina Spalletti ha potuto contare sulla presenza di Osimhen che ha svolto il lavoro come il resto del gruppo.

Il comunicato del Napoli sulla seduta: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Zedadka ha fatto terapie. Osimhen ha svolto intera seduta in gruppo“.