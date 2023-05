Incidente Immobile-Tram, nessun colpevole: ricostruzione testimoni non credibile

Nell’incidente del 16 aprile 2023 in cui sono rimasti coinvolti un tram ed il Suv guidato da Ciro Immobile non ci sono colpevoli, almeno secondo le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma. Non sono emerse responsabilità chiare su chi abbia causato l’impatto passando con il semaforo rosso l’incrocio fra lungotevere delle Navi e piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere Prati. L’attaccante della squadra di Sarri aveva ribadito di essere passato con il verde e di essere stato colpito dal tram. Accusa respinta al 100% dal 43enne dipendente dell’Atac che conduceva il tram. Anche i testimoni non hanno fornito informazioni credibili. Stando ai rilevamenti di Roma Mobilità, non risultano malfunzionamenti nell’impianto semaforico installato all’incrocio dove è avvenuto l’impatto. Non sono disponibili neanche testimonianze video dell’incidente, perché la l’unica telecamera viene utilizzata solo di notte per leggere le targhe dei veicoli ai quali è vietato il transito sul lungotevere dopo una certa ora.