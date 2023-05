Bologna, Thiago Motta: “Siamo facendo cose straordinarie. Contro la Cremonese al massimo”

Thiago Motta non vuole smettere di entusiasmare e contro la Cremonese vorrà ancora macinare punti con il suo Bologna. La squadra rosso blu è riuscita in stagione a fermare tutte le big d’Italia, ma la parola stop per il tecnico ancora non deve essere pronunciata. Su questa lunghezza d’onda si sono mosse le dichiarazioni del tecnico del Bologna in conferenza stampa.

Sulla partita contro la Cremonese: “Affronteremo la Cremonese al massimo come abbiamo fatto sempre. Ringrazio i ragazzi fino ad oggi per l’impegno e la professionalità che hanno mostrato e so che faranno così fino alla fine. Abbiamo fatto prestazioni importanti e siamo andati ben al di là dell’obiettivo salvezza di quando siamo arrivati noi“.

Sulla stagione: “Piedi per terra, per costruire qualcosa di concreto e ambizioso per il futuro. Stiamo facendo cose straordinarie, questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie, proveremo a continuare a farle“.

Sui singoli: “Arnautovic come tutti gli altri gioca quando sta bene se può essere utile alla squadra. Avete parlato tantissimo di lui, l’avete già messo in altre squadre mentre stiamo pensando alla Cremonese. Lucumi sta benissimo, è diventato padre, son convinto che giocherà al 200% anche per essere d’esempio ad una creatura che è appena arrivato. Sansone è in condizione, sarà nel gruppo, vedremo come parteciperà“.

Sull’amore coi tifosi: “Volevo ringraziarli perchè la scorsa volta mi sono dimenticato, tutto l’affetto che ci stanno dando alla squadra. Faremo il massimo per loro perchè il loro appoggio è fantastico, è una nostra responsabilità noi qui di fare tutto al massimo“.