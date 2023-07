E-Prix Roma 2023, la Formula E fa tappa all’Eur: appuntamento nel weekend del 15-16 luglio

Per il quinto anno, la Formula E fa tappa a Roma. Appuntamento nel weekend del 15-16 luglio, con le monoposto elettriche più famose del mondo che sfrecceranno per le strade della Capitale, più precisamente sul circuito dell’Eur. Presentata oggi in Campidoglio l’Hankook Rome E-Prix 2023, prima edizione organizzata nel periodo estivo che vedrà una lotta agguerrita tra i piloti, determinati a ottenere punti importanti in vista del finale di stagione a Londra. Il circuito rimane lo stesso, mentre tra le novità c’è la nuova GEN3, la monoposto elettrica più veloce ed efficiente mai costruita, che ha debuttato in Formula E, e il ritorno alle corse di Maserati, che disputerà la sua prima gara in casa, a Roma, 60 anni dopo l’ultima volta.

E’ stato inoltre annunciato il programma di legacy avviato in collaborazione con il Comune di Roma, il ministero della Giustizia e Unicef, con gli organizzatori del Rome E-Prix che lavoreranno all’installazione di sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare e al rifacimento della strada intorno alla pista. Inoltre, Unicef e Formula E doneranno a una scuola romana un murale in grado assorbire agenti inquinanti. Spazio poi a una collaborazione con il ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per sostenere il reinserimento dei detenuti nella società attraverso lo svolgimento di attività lavorative, come la manutenzione degli spazi verdi dell’area del circuito, la produzione di omaggi e gadget fatti a mano per i tifosi o la preparazione di pizza per lo staff di pista di Formula E.

Infine, gli appassionati o i semplici curiosi potranno vivere un’esperienza unica nel Fan Village, dove si esibiranno il noto dj Jonas Blue (sabato 15) e i Coma Cose (domenica 16). Il quartiere Eur sarà invece trasformato in una sorta di festival dedicato alla tecnologia, all’intrattenimento e all’innovazione, dove sarà possibile scoprire il mondo Formula E. Divertimento assicurato anche per i più piccoli, che potranno giocare con lo scivolo a secco e con la pittura del viso, oltre alle attività di sicurezza stradale per ottenere la propria patente Parco de Traffico – Formula E.