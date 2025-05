Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, rivela un importante retroscena di mercato che riguarda Kevin De Bruyne, in grado di far sognare i tifosi partenopei, nel giorno della festa per il quarto scudetto sul lungomare di Napoli.



“I tifosi devono stare tranquilli. Nel futuro ci sarà sempre un Napoli con la capacità di dire la sua”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, risponde ai microfoni di RaiSport da bordo del bus scoperto che sta percorrendo il lungomare, alla domanda sulla panchina che attende il Napoli visti i dubbi sulla permanenza di Conte.

“Gli allenatori – ripete – hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso”, ripete come già detto nei giorni scorsi. Dal presidente anche la sostanziale conferma dell’arrivo di De Bruyne, “mi sono collegato con lui in video, è una famiglia fantastica”, anche se il contratto non è ancora firmato: “Non si danno notizie finché non c’è nero su bianco”.