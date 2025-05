Resi noti i convocati della Nazionale di Luciano Spalletti in vista delle qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova.

Terminato ufficialmente il campionato di Serie A, arrivano i convocati della Nazionale di Luciano Spalletti. Infatti, appena dopo la finale di UEFA Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, in programma sabato 31 maggio sera, sarà tempo di nazionali. Gli Azzurri saranno impegnati in due delle dieci sfide totali per le qualificazioni al Mondiale 2026, che di disputerà tra Canada, USA e Messico.

I match in questione, sono quelli contro la Norvegia – considerata tra le squadre più temibili del girone dopo l’Italia -, e la Moldova. La sfida agli scandinavi è in programma venerdì 6 giugno ore 20:45, mentre quella ai moldavi sarà tre giorni dopo, lunedì 9 giugno alle ore 20:45.

In vista dei primi importanti impegni della Nazionale, Luciano Spalletti ha diramato ufficialmente la lista dei 27 giocatori che saranno impegnati nelle due sfide programmate per i primi giorni di giugno. Tra questi nomi, vi sono delle conferme, dei ritorni ma anche delle novità assolute. Di seguito la lista completa dei 27 giocatori italiani convocati dal commissario tecnico.

Nazionale, i 27 convocati: prima volta assoluta per Coppola

È certamente un giorno da ricordare quello di oggi per Diego Coppola. Il difensore dell’Hellas Verona ha ricevuto la prima chiamata assoluta nella sua storia da calciatore per la Nazionale maggiore. Il classe 2003 è stato autore di un’ottima stagione, meritandosi la convocazione e il possibile esordio nelle prossime due sfide in programma a giugno.

Oltre la prima volta assoluta Diego Coppola, da registrare anche un ritorno nella Nazionale maggiore. Dopo addirittura 4 anni torna in una delle liste dei convocati per la Nazionale italiana Davide Zappacosta, rientrato grazie all’ottima annata della sua Atalanta, in cui l’esterno classe 1992 gioca ormai dal 2021.

Tra i nomi più graditi anche quello di Riccardo Orsolini, più volte escluso dal giro della Nazionali nonostante le prestazioni di alto livello tra i club. Dopo una stagione da 17 gol e 5 assist totali – e l’esser stato protagonista dell’ottima annata del Bologna -, il capitano rossoblù ottiene la tanto desiderata convocazione.

Di seguito la lista completa dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per le sfide di qualificazione Mondiale contro Norvegia e Moldova: