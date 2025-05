Napoli ha avuto la sua festa per il quarto scudetto azzurro: i tifosi hanno potuto abbracciare i giocatori, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sul lungomare partenopeo.

Il lungomare di Napoli si è trasformato per una giornata in un fiume umano di tifosi. Aperti i varchi questa mattina, in quasi duecentomila sono entrati in vista della parata dei bus che hanno trasportato i giocatori azzurri per celebrare la vittoria dello scudetto. Bandiere, cori, striscioni hanno fatto da scenografia alla marea di tifosi dal lungomare Caracciolo fino a Piazza Vittoria.

La sfilata dei giocatori azzurri, Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e le rispettive famiglie, arrivati a bordo di un aliscafo Snav, prima di salire sui due bus, è iniziata intorno alle 15.30 e il popolo azzurro ha potuto gioire con i propri beniamini come neanche due anni fa, in occasione del terzo scudetto con Luciano Spalletti in panchina, aveva potuto fare.

I tifosi erano assiepati dietro le transenne ai lati della strada e attorno ai quattro maxischermi allestiti a ridosso del circuito di 2 chilometri e mezzo percorso dai pullman.