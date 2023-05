Napoli, Corriere dello Sport: Spalletti vuole lasciare il club

Luciano Spalletti vuole lasciare il Napoli. A lanciare la bomba questa mattina è il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna rivela come il presidente Aurelio De Laurentiis stia cercando di ricucire un rapporto che sembra giunto ai minimi termini con il tecnico di Certaldo, verso il quale è stata esercitata l’opzione per il prolungamento di un anno. Il patron del club partenopeo sarebbe ora pronto a proporre un rinnovo fino al 2025 per trattenere Spalletti, ma il tecnico al momento pare inamovibile sulla sua decisione. A questo proposito non è un caso che ieri non fosse presente alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro.