L’Italia può avere 5 squadre in Champions League la prossima stagione? Gli scenari

L’Italia festeggia le tre finaliste europee e ora punta ad avere per la prima volta nella sua storia ben cinque partecipanti alla prossima Champions League. Molto dipenderà dalla Roma e da quello che farà in queste prossime settimane sia in campionato che nella finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia. Nel caso la formazione giallorossa dovesse aggiudicarsi la competizion e allo stesso tempo finire fuori dalle prime quattro (o prime cinque, molto dipenderà anche dall’eventuale penalizzazione della Juventus) in campionato allora sarebbe la quinta squadra del nostro campionato ad andare in Champions la prossima annata. C’è un altro scenario, sebbene meno probabile: ovvero l’Inter dovrebbe arrivare fuori dalle prime quattro e vincere la Champions League.