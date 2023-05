Fiorentina, Biraghi: “In finale con merito. Ora vogliamo vincere qualcosa”

“Ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto tutto noi in questa semifinale, passiamo con merito. I rigori sono un terno al lotto, era meglio chiuderla prima e abbiamo dimostrato di essere superiori”. Queste le parole del capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, in merito alla finale di Conference conquistata ieri a Basilea. “Fisicamente stiamo bene, il mister ha un grande staff anche atletico – ha aggiunto il terzino sinistro -. E’ stato un cammino lungo e difficilissimo ma è bellissimo arrivare in finale. Ora dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa, siamo vicini ad ottenere un grande risultato. Ringrazio la società, l’allenatore, lo staff, noi giocatori, i tifosi, tutti quelli che ci sono stati vicini anche nei momenti di difficoltà. E’ un risultato straordinario aver raggiunto due finali, l’importante è avere la fame e nello spogliatoio ci siamo detti che ora è importante portare a casa qualcosa”.