Napoli e Como si affrontano nella decima giornata di Serie A. Conte punta alla fuga, Fabregas cerca l’impresa. Tutte le info su formazioni, data e diretta tv.

Sfida ad alta quota al Maradona per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

Napoli e Como arrivano all’appuntamento in grande forma: gli azzurri, primi in classifica insieme alla Roma, vogliono confermare il momento positivo dopo i successi su Inter e Lecce.

La squadra di Antonio Conte dovrà però fare i conti con diversi infortuni: oltre a De Bruyne, restano in dubbio Politano e Lang, mentre Lobotka potrebbe tornare tra i convocati.

Dall’altra parte, il Como di Fabregas è la rivelazione del campionato: quinto in classifica, a soli cinque punti dagli azzurri, ha già fermato Lazio, Fiorentina, Juventus e Atalanta.

Napoli – Como, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

All. Conte

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata.

All. Fabregas

Quando e dove vederla

Napoli-Como si giocherà sabato 1° novembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, in diretta streaming live e on demand tramite app o sito.