Napoli, Cajuste: “Onorato di essere qua. Pronto a dare tutto per questa maglia”

Cajuste, insieme a Natan, si è presentato ai microfoni della stampa come un nuovo giocatore del Napoli, Campione d’Italia. Il centrocampista, arrivato per volere di Rudi Garcia dallo Stade de Reims, ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza di questa nuova sfida in maglia azzurra.

Le parole di Cajuste: “Mi piace giocare in diverse posizioni e sono in grado di alternarmi in più ruoli a centrocampo, sia da play che da interno. Sono un giocatore che dà tutto per la squadra. E’ un grande onore essere qui, nella squadra campione d’Italia – ha aggiunto Cajuste -. Mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio obiettivo è aiutare la squadra, spetta al mister la decisione di farmi giocare e sarà lui a scegliere quando. Sono stato impressionato da tutti, c’è un livello che non avevo mai visto. Nella scorsa stagione ho seguito il Napoli in Champions, non mi aspettavo di essere qui. E’ una cosa eccitante ed esaltante. Qui c’è un grande allenatore, tifosi fantastici, una squadra molto forte e un gruppo unito. E’ stata la decisione più facile della mia vita. La Serie A è un campionato difficile e tattico, molto di più rispetto a quello francese. I miei modelli sono tanti e tutti con caratteristiche diverse, ad esempio mi piacciono Witsel, Iniesta, Pirlo, Dembele e altri“.