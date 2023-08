Nikola Vlasic si gode la maglia granata: “Londra è bella, ma Torino è simile alla mia Spalato”

“Nella scorsa stagione siamo arrivati vicini all’Europa, e se ci ripenso a volte sono ancora incredulo. Speriamo che quest’anno non perderemo punti preziosi come accaduto l’anno passato. L’importante è avere una buona squadra e fare bene, poi vedremo dove saremo”. Queste le dichiarazioni del fantasista del Torino, Nikola Vlasic nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. “Torino era la mia scelta, volevo tornare. Sono davvero felice e spero di vivere una grande stagione – ha detto l’attaccante croato – Londra è bella, però per me Torino è meglio, c’è un clima migliore e si può camminare ovunque, è simile a Spalato. C’erano altre squadre interessate a me, ma io avevo solo un’opzione in testa. Avevo una sorta di patto con il Toro, è stata una scelta molto semplice”.

Il Toro, ha proseguito Vlasic, “ha ampi margini di crescita. Il club sta lavorando per arrivare ad un livello superiore. Sta davvero prendendo la direzione giusta e sono felice di fare parte di questo progetto. Personalmente mi aspetto di più da me stesso, anche più gol e più assist e spero di farne tanti. Ma prima viene la squadra, poi gli obiettivi personali”. In merito alla prima di campionato, contro il Cagliari, Vlasic ha concluso: “Abbiamo iniziato bene in Coppa Italia superando il turno. Giocheremo contro una squadra neopromossa, sarà difficile ma ci stiamo preparando molto bene. Speriamo di portare a casa i tre punti”.