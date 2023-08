Lazio, Isaksen: “Voglio lo scudetto. Sarri un tecnico brillante e straordinario”

La Lazio potrà contare su un Isaksen carico e desideroso di alzare trofei con la maglia biancoceleste. L’esterno, arrivato dal Mitylland, ha parlato ai microfoni dei canali sociali del club biancoceleste per presentarsi: idee chiare su Sarri e sogni legati allo scudetto in Serie A.

Queste le parole di Isaksen: “Sarri è straordinario, brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparando tanto ogni giorno. Voglio vincere il campionato e fare bene in Champions League, superando la fase a gironi. Felipe si sta già prendendo cura di me, parla un ottimo inglese e mi aiuta su quale posizione devo tenere in campo“.