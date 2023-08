La Sampdoria di Andrea Pirlo vince di misura contro il Novara, nell’amichevole pre stagionale svoltasi a Gozzano. A decidere la sfida contro la formazione di Buzzegoli, militante in Serie C, è stata la rete messa a segno da Borini al sedicesimo minuto della prima frazione di gioco. Buon test per i blucerchiati.