Masters 1000 Madrid 2023: Karatsev in semifinale a suon di vincenti, battuto Zhang

Dopo Alcaraz e Coric, Aslan Karatsev è il terzo semifinalista del Masters 1000 di Madrid 2023, in corso presso la Caja Magica della città iberica. In quarto di finale che vedeva in campo due protagonisti di certo non attesi alla vigilia, il russo si è imposto per 7-6(3) 6-4 sul cinese Zhizheng Zhang, che vede così concludersi la sua meravigliosa settimana. Karatsev nel corso degli ultimi anni ci ha certamente abituato a periodi di buoi più totale alternati con tornei in cui improvvisamente ritrova il suo tennis e la sua potenza. Ecco, a Madrid sta avvenendo questo. Un altro match senza perdere il servizio, condito da ben 30 colpi vincenti, l’accesso alle semifinali e già 70 posizioni guadagnate virtualmente in classifica.

Il russo, che negli ultimi mesi era stato costretto a giocare perlopiù challenger, si avvicina di nuovo ai primi 50 del mondo, diventando il primo tennista nella storia a raggiungere le semifinali di uno slam (Australian Open 2021) e di un Masters 1000 partendo dalle qualificazioni. Ma il suo torneo non è finito e ora attende il vincitore di Tsitsipas-Struff.