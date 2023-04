MOVIOLA – Fiorentina-Lech Poznan, secondo giallo risparmiato a Czerwinski: viola furiosi

Al 30esimo del primo tempo fra Fiorentina e Lech Pozan sono vibranti le polemiche del popolo viola per un doppio giallo che manca al terzino destro della squadra polacca, Czerwinski. Un atteggiamento aggressivo del Lech Poznan ha fatto sì che i polacchi abbiano subito aperto le marcature, ma il rischio di subito qualche ripartenza letale dalla Fiorentina esiste ed reale. Era così per il secondo giallo che manca a Czerwinski il quale si era fatto ammonire al 23esimo per poi rischiare grosso quando, in una ripartenza, era stato lasciato sul posto da un ispirato Sottil. Il giallo per trattenuta di mano era evidente, ma l’arbitro del match ha deciso di fischiare solo il fallo senza sanzionare il terzino che poi è stato richiamato dal tecnico dei polacchi in panchina.