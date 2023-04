Fiorentina-Lech Poznan, Milenkovic ammonito: era diffidato, salta eventuale semifinale

Ammonizione pesante per Nikola Milenkovic in Fiorentina-Lech Poznan, quarto di finale di ritorno della Conference League 2022/2023. Il difensore viola infatti era diffidato e il giallo ricevuto nel primo tempo fa scattare ovviamente la squalifica. Ciò significa che Italiano dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini chiave nell’eventuale semifinale, un traguardo importante e sicuramente alla portata dopo la vittoria per 4-1 all’andata in Polonia.