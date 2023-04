Barcellona, incontro Laporta-Ceferin sul caso Negreira: il club blaugrana si professa innocente

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha incontrato in Slovenia il numero uno dell’Uefa Aleksandr Ceferin. Tema dell’incontro il caso Negreira, oggetto di polemiche in Spagna e non solo per le accuse mosse al club blaugrana che avrebbe comprato gli arbitri per assicurarsi direzioni favorevoli. Laporta ha ribadito a Ceferin l’innocenza del club, dopo aver esposto le proprie ragioni nei giorni scorsi anche ai 40 club professionistici spagnoli e al presidente della Liga Javier Tebas.