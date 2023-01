Morte Vialli, Zola: “Siamo sempre stati noi stessi. Ciao Luca, compagno di viaggio”

Il mondo del calcio è scosso dalla notizia della morte dell’ex attaccante Gianluca Vialli, stroncato all’età di 58 anni da un tumore al pancreas. Nelle ultime ore stanno arrivando diversi messaggi di cordoglio per l’ex Sampdoria e Juventus, come quello di Gianfranco Zola, che sui social ha voluto ricordare l’ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea: “Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Per amore del nostro pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti, ma sempre con il massimo rispetto. Perché, in fondo, siamo sempre stati noi stessi: due ragazzi italiani e un pallone. Ciao Luca, compagno di viaggio”.