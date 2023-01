Rally Dakar 2023, risultati e classifica sesta tappa: successi per Al-Attiyah e Benavides. Si ritira Peterhansel

In archivio la sesta tappa della Dakar 2023, con i piloti che hanno percorso 357 km arrivando al bivacco di Riyad. Tre le auto trionfa il campione in carica Nasser Al-Attiyah, che ottiene il secondo successo di fila e allunga in classifica generale. Il pilota della Toyota precede il francese Sebastien Loeb e il compagno di squadra Henk Lategan. La notizia di giornata è però il ritiro di Stéphane Peterhansel, costretto a dire addio al sogno vittoria. Nell’incidente con l’Audi, ad avere la peggio è stato però il copilota Edouard Boulanger, trasportato in ospedale per dei dolori alla schiena. Stop al 212 km anche per Carlos Sainz senior, che fortunatamente non riporta gravi conseguenza ma perde terreno in classifica generale.

Tra le moto, invece, ad avere la meglio è Luciano Benavides, ennesima nuovo vincitore di questa edizione. Il pilota in sella alla Husqvarna batte il compagno di squadra Skyler Howes, mentre a completare il podio è Toby Price. Solo 11° Adrien van Beveren, protagonista della prima parte di gara. Resta invariato il podio della classifica generale, con Howes al comando davanti a Price e Benavides.