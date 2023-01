Rosario Central, il tecnico: “Siamo in contatto con Di Maria per un possibile ritorno”

Miguel Angel Russo, tecnico del Rosario Central apre le porte ad un possibile ritorno di Di Maria al club argentino. “Siamo in contatto con Di María. Se viene, dobbiamo trovargli una squadra competitiva. A un certo punto tornerà. Dobbiamo migliorare internamente. Con l’Argentina campione del mondo serve un campionato più competitivo”. L’attaccante non lascerà la Juventus a gennaio e non ha ancora preso una decisione per la prossima stagione.