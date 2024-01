Roma: lesione per Spinazzola, out contro Al Shabab e Salernitana

La vittoria contro il Verona ha regalato alla Roma i prime tre punti dell’era De Rossi, ma ha anche lasciato in dote un nuovo infortunio muscolare per Leonardo Spinazzola. Gli esami a cui è stato sottoposto il numero 37 hanno infatti evidenziato una piccola lesione al quadricipite sinistro. L’esterno giallorosso era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco ad appena 20 minuti dall’inizio del match contro i gialloblù con il calciatore che non sarà disponibile per la trasferta a Riyadh, contro l’Al Shabab, e a Salerno, poi sarà rivalutato la prossima settimana.