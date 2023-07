Morte D’Amico, Gualtieri: “Roma lo ricorderà sempre con affetto e troverà il modo di onorarne la memoria”

“Oggi in Campidoglio ci stringiamo ai parenti, agli amici e a tutta la tifoseria della S.S. Lazio per rendere omaggio a Vincenzo D’Amico. Oltre ad aver mostrato un talento calcistico indimenticabile con cui, giovanissimo, diventò protagonista dello storico scudetto del ’74, D’Amico è diventato nel tempo una vera e propria bandiera laziale, tifoso vero prima ancora che capitano di tante sfide sul campo. Persona di cuore, generoso, sempre sorridente e scherzoso, negli anni si è conquistato il rispetto e la stima di tutti, anche dei tifosi avversari. Roma lo ricorderà sempre con affetto e troverà il modo di onorarne la memoria”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione dell’apertura della camera ardente di Vincenzo D’Amico, scomparso a 68 anni dopo due anni di lotta contro un tumore.