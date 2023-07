L’amministratore delegato per la parte aziendale dell’Inter, Alessandro Antonello, uscendo dall’assemblea di Lega Serie A, ha affermato, parlando delle trattative per far rimanere Lukaku a Milano: “Lukaku è una priorità? Sì, se ne sta occupando Marotta“. Antonello ha poi aggiunto, riferendosi alla questione degli sponsor: “Lo sponsor sulle maglie? Stiamo lavorando“.