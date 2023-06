Morte Berlusconi, Vezzali: “Ci mancherà una figura del suo spessore”

L’ex schermitrice Valentina Vezzali, oggi entrata nel mondo della politica, ha voluto ricordare l’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni. “Persona carismatica, lo porto nel cuore per il suo grande contributo alla vita sportiva italiana. Berlusconi ha dato tanto all’Italia. Ci mancherà una figura del suo spessore”.

Vezzali, però, a chi le ha ricordato il siparietto con l’ex presidente del Milan nel quale disse ‘da lei mi farei toccare, risponde in maniera stizzita: “Una frase in gergo schermistico, che fu strumentalizzata. Berlusconi era presidente del Consiglio e governava tra mille difficoltà. In studio gli regalai un fioretto con incisa la mia firma. Ero in divisa da pedana, con al collo le medaglie vinte a Pechino e utilizzai la formula ‘toccare’, propria del gergo schermistico. Nessun doppio senso, ma un incitamento ad affrontare con coraggio le sfide del momento. Il presidente Berlusconi capì perfettamente il messaggio, altri preferirono dare interpretazioni maliziose”.