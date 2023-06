WTA Nottingham 2023, ottima partenza di Giorgi: battuta Brengle, è secondo turno

Camila Giorgi parte bene in questa sua stagione 2023 sull’erba, superficie che nel 2018 le regalò i prestigiosi quarti di finale nel torneo di Wimbledon: l’azzurra batte Madison Brengle per la quarta volta su sette confronti diretti e lo fa con il punteggio di 7-6 6-2, al termine di una partita durata 1 ora e 35 minuti. La numero 3 d’Italia si è dimostrata nettamente superiore alla statunitense, soprattutto su queste condizioni così rapide, e, eccezion fatta per un momento di flessione a metà primo parziale, non ha mai realmente rischiato. L’ex numero 26 del mondo si qualifica per il secondo turno nel WTA 250 di Nottingham e, ora, se la vedrà contro Elizabeth Mandlik, vincitrice al tiebreak decisivo su Viktoriya Tomova.

Il primo set è vissuto sulle montagne russe: Giorgi scende in campo aggressiva ben centrata e conquista subito due break che le permettono di involarsi sul 5-0. Sul 5-1 in favore dell’azzurra, la partita viene sospesa per pioggia e ciò favorisce nettamente l’americana. Brengle, infatti, torna a giocare con rinnovata convinzione e, sfruttando anche condizioni ventose che sfavoriscono giocatrici di potenza come l’azzurra, conquista i primi quattro game della ripresa e impatta sul 5-5. Due game interlocutori, poi è il tiebreak a decidere le sorti del parziale: i primi 11 punti vengono tutti portati a casa dalla tennista in risposta, con l’italiana che si porta 6-5 e, proprio in quel frangente, riesce a invertire il trend a vincere il punto con il servizio a disposizione. 7-5, dunque, lo score nel tiebreak e, dopo 58 minuti, la numero 47 del mondo conquista il set per 7-6. Il secondo set, invece, parte con tre break in altrettanti giochi: di questi, due sono in favore della testa di serie numero 7, che poi è bravissima a risalire la china dal 15-40 nel quarto game e a involarsi sul 3-1. Questo è un passaggio decisivo: da quel momento, infatti, è un vero e proprio monologo della campionessa del WTA 1000 del Canada 2021. Giorgi conquista un secondo break di vantaggio, sale 5-1 e poi amministra con calma fino al 7-6 6-2 conclusivo, score maturato in 1 ora e 35 minuti di lotta.