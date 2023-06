“Maldini e Baresi ti aspettano”: nel 1997 tifoso Milan uscì dal coma dopo aver ascoltato audio Berlusconi

All’indomani della morte dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è stato ricordato un particolare episodio nel quale nel 1997 un sedicenne, ascoltando la voce dell’ex numero uno del Milan, riuscì a risvegliarsi dal coma. Si tratta di Andrea Carloni, un tifoso rossonero di Ancona, al quale il padre fece ascoltare messaggio registrato da Silvio Berlusconi che lo spronava ad essere coraggioso e a tornare, promettendogli un incontro con la squadra a Milanello, magliette e un pallone con le firme dei suoi beniamini.

”Ti aspettiamo per incontrare Baresi e Maldini, pensa che potresti avere le nostre maglie, un pallone firmato da tutti, potresti andare sui campi di Milanello insieme agli altri giocatori. Fai uno sforzo di fantasia, puoi vedere il prato verde, un verde brillante, curatissimo, e qui a Milanello c’è uno scenario bellissimo…,perché, Andrea, é primavera”, disse Berlusconi.

”Lo so che tu hai sentito dolore, hai sofferto, il tuo corpo ha sofferto e forse per questo hai paura e non vuoi tornare, ma devi essere coraggioso Andrea. Se tu lo vuoi, se tu lo desideri. Io aspetto una risposta… mi raccomando”, concluse l’ex presidente del Milan.