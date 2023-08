Monza, ufficiale l’ingaggio di D’Ambrosio: l’ex Inter era svincolato

Danilo D’Ambrosio riparte a pochi kilometri da Milano. Dopo l’addio all’Inter, il difensore italiano e campano ha deciso di chiudere per il suo arrivo al Monza. Il direttore Galliani ha fiutato il colpo nelle ultime settimane e per questo ha subito intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il difensore ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024.

A rendere ufficiale l’ingaggio è stato il Monza con un comunicato ufficiale: “Nato a Napoli il 9 settembre 1988, cresce nella Salernitana prima di approdare a 17 anni al Settore Giovanile della Fiorentina. L’esordio coi professionisti avviene col Potenza, nel gennaio 2008, in Serie C. Dopo l’esperienza alla Juve Stabia, nel gennaio 2010 viene acquistato dal Torino, con cui debutta subito in Serie B.In granata conquista nel maggio 2012 la Promozione in Serie A, dove gioca 42 gare, fino al suo trasferimento all’Inter nel gennaio 2014.La sua esperienza nerazzurra dura nove stagioni e mezza, in cui vince un Campionato, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Scende in campo anche nella finale di Champions League contro il Manchester City dello scorso 10 giugno. Difensore di grande duttilità ed esperienza, vanta 268 presenze in Serie A con 21 reti, 21 presenze in Champions League e 22 in Europa League. Ha indossato anche la maglia della Nazionale per sei partite“.