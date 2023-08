Il Bologna rimonta e vince 2-1 sull’Utrecht: in gol Zirkzee e De Silvestri

Il Bologna batte 2-1 l’Utrecht in terra olandese. Dopo una prima metà di partita priva di reti, nel secondo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio, grazie alla rete di Descotte al minuto 52. Il Bologna però riesce nella rimonta, con Zirkzee che al 76′ segna il gol del pareggio e De Silvestri che al 80′ porta gli italiani in vantaggio dalla bandierina del calcio d’angolo. La prossima gara amichevole dei rossoblu è prevista per il 5 agosto contro l’AZ Alkmaar.

La partita si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Bologna, avvenuta esattamente 43 anni fa. Dopo il momento di raccoglimento, il fischio d’inizio dà il via alla partita amichevole. La squadra italiana domina i primi minuti, sfruttando il possesso palla e le proprie capacità di costruzione, tanto da sfiorare il gol con Arnautovic dopo appena un minuto di gioco. L’Utrecht però non impiega molto tempo a svelare le proprie capacità, che dopo una prima parte anonima si fa più aggressivo, assediando la porta bolognese, egregiamente difesa da Skorupski. La parte centrale del primo tempo è piuttosto intensa, con diversi tentativi di contropiede da parte di entrambe le squadre, che però non trovano la porta. Negli ultimi minuti poi, il ritmo scende, come è normale per una gara amichevole dei primi di agosto e le formazioni tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel secondo tempo, il ritmo di gioco si mantiene calmo, con la squadra olandese che schiera una nuova formazione. L’Utrecht si dimostra più propositivo rispetto ai bolognesi e al 52‘ arriva la rete del vantaggio, firmata da Descotte. I padroni di casa tentano subito il raddoppio, ma il Bologna resiste e tenta di costruire la rimonta. Al minuto 76, Zirkzee riesce nell’impresa e segna il gol del pareggio per gli italiani. Gli ospiti non si fermano e solo quattro minuti dopo, all’80‘, De Silvestri sfrutta un calcio d’angolo e manda la palla in rete per il 2-1. Nelle ultime battute, il Bologna monopolizza il gioco ma, nonostante i diversi tentativi, non riesce a trovare il terzo gol prima del triplice fischio. Le squadre lasciano il campo con la vittoria dei rossoblu.