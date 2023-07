Calendario Europei beach volley Vienna 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di beach volley 2023, in programma a Vienna, in Austria, da mercoledì 2 a domenica 6 agosto: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Grande attesa per la rassegna continentale, tappa di avvicinamento importante in vista dei Mondiali in Messico di ottobre, che metteranno in palio anche le prime carte olimpiche per i Giochi Parigi 2024. L’Italia scenderà sulla sabbia quattro coppie maschili e due femminili, che proveranno a farsi strada tra le migliori squadre d’Europa per portare il Tricolore più in alto possibile. La manifestazione godrà della copertura televisiva in chiaro dei canali Rai, oltre che delle dirette streaming su Rai Play. Di seguito, il programma dettagliato degli Eurobeachvolley di Vienna 2023 in continuo aggiornamento.

BEACH VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Europei beach volley Vienna 2023

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO

11.00 Huberli/Brunner SUI vs Makhno In./Makhno Ir. UKR (Pool A, donne)

11.00 Ittlinger/Borger GER vs Kortzinger/Kunst GER (Pool A, donne)

11.00 Stam/Schoon NED vs Freiberger/Holzer K. AUT (Pool B, donne)

11.00 Ahtiainen/Lahti FIN vs Ludwig/Lippmann GER (Pool B, donne)

12.00 Gottardi/Menegatti ITA vs Guidarelli/Gonzalez ESP (Pool C, donne)

12.00 Hermannova/Stochlova CZE vs Placette/Richard FRA (Pool C, donne)

12.00 Muller/Tillmann GER vs Friedl/Schutzenhofer AUT (Pool D, donne)

12.00 Paulikiene/Raupelyte LTU vs Liliana/Paula ESP (Pool D, donne)

13.00 Bianchin/Scampoli ITA vs van Driel E./Piersma B. NED (Pool E, donne)

13.00 Vergé-Dépré A./Mader SUI vs Piersma E./van Driel M. NED (Pool E, donne)

13.00 Kotnik/Losvin T. SLO vs Sinisalo S./Parkkinen FIN (Pool F, donne)

13.00 Alvarez M./Moreno ESP vs Helland-Hansen/Olimstad NOR (Pool F, donne)

14.00 Graudina/Samoilova LAT vs Davidova/Baieva UKR (Pool G, donne)

14.00 Gruszczynska/Wachowicz POL vs Dunarova/Resova CZE (Pool G, donne)

14.00 Klinger D./Klinger R. AUT vs Bentele/Lutz A. (Pool H, donne)

14.00 Esmée/Zoé SUI vs Carro/Lobato ESP (Pool H, donne)

15.00 da definire (Pool A donne)

15.00 da definire (Pool A donne)

15.00 da definire (Pool B, donne)

15.00 da definire (Pool B, donne)

16.00 da definire (Pool C, donne)

16.00 da definire (Pool C, donne)

16.00 da definire (Pool D, donne)

16.00 da definire (Pool D, donne)

17.00 da definire (Pool E, donne)

17.00 da definire (Pool E, donne)

17.00 da definire (Pool F, donne)

17.00 da definire (Pool F, donne)

18.00 da definire (Pool G, donne)

18.00 da definire (Pool G, donne)

18.00 da definire (Pool H, donne)

18.00 da definire (Pool H, donne)

GIOVEDI’ 3 AGOSTO

9.00 Mol A./Sorum C. NOR vs Elazar/Ohana ISR (Pool A, uomini)

9.00 Mol H./Berntsen NOR vs Métral/Haussener SUI (Pool A, uomini)

9.00 Trousil/Schweiner CZE vs Huerta P./Huerta A. ESP (Pool B, uomini)

9.00 Cottafava/Nicolai ITA vs Lupo/Rossi ITA (Pool B, uomini)

11.00 Ahman/Hellvig SWE vs Seiser/Dressler AUT (Pool C, uomini)

11.00 Canet/Rotar FRA vs Nolvak/Tiisaar EST (Pool C, uomini)

11.00 Bassereau/Gauthier-Rat FRA vs Waller/Ermacora AUT (Pool D, uomini)

11.00 Popov/Reznik UKR vs Aye C./Aye Q. FRA (Pool D, uomini)

12.00 Ehlers/Wickler GER vs Hammarberg/Berger T. AUT (Pool F, uomini)

12.00 Luini/de Groot NED vs Stankevicius/Knasas LTU (Pool F, uomini)

12.00 Rudol/Losiak POL vs Saidl R./Pristauz AUT (Pool G, uomini)

12.00 Immers/van de Velde NED vs Kantor/Zdybek POL (Pool G, uomini)

13.00 Brouwer/Meeuwsen NED vs Sepka/Semerad CZE (Pool E, uomini)

13.00 Ranghieri/Carambula ITA vs Benzi/Bonifazi ITA (Pool E, uomini)

13.00 Horl/Horst AUT vs Leitner L./Pascariuc P. (Pool H, uomini)

13.00 Herrera/Gavira ESP vs Bello Ja./Bello Jo. ENG (Pool H, uomini)

15.00 da definire (Pool A uomini)

15.00 da definire (Pool A uomini)

15.00 da definire (Pool B, uomini)

15.00 da definire (Pool B, uomini)

16.00 da definire (Pool C, uomini)

16.00 da definire (Pool C, uomini)

16.00 da definire (Pool D, uomini)

16.00 da definire (Pool D, uomini)

18.00 da definire (Pool F, uomini)

18.00 da definire (Pool F, uomini)

18.00 da definire (Pool G, uomini)

18.00 da definire (Pool G, uomini)

19.00 da definire (Pool E, uomini)

19.00 da definire (Pool E, uomini)

19.00 da definire (Pool H, uomini)

19.00 da definire (Pool H, uomini)

Sfide ad eliminazione diretta femminili Round of 24 da definire

Ottavi di finale femminili da definire

VENERDI’ 4 AGOSTO

Sfide ad eliminazione diretta maschili da definire

Ottavi e quarti di finale femminili da definire

SABATO 5 AGOSTO

Sfide ad eliminazione diretta maschili da definire

Semifinali e finali femminili da definire

DOMENICA 6 AGOSTO

Semifinali e finali maschili da definire