Monza-Udinese, Lucca: “Speriamo che arrivino presto i tre punti. Devo lottare per crescere”

Il salvatore dell’Udinese in quel di Monza è stato Lorenzo Lucca. L’attaccante ex Pisa ha messo a segno da subentrato il gol dell’1-1 che ha permesso a Cioffi di esordire con un pareggio in un campo ostico. A fine partita lo stesso Lucca ha parlato ai microfoni di DAZN.

Lucca: “Potevamo fare di più, abbiamo dato il massimo e li ringraziamo per essere venuti qui. Dobbiamo continuare così. Non è un singolo che riesce a recuperare una partita o una stagione. Tutti insieme dobbiamo lottare fino alla fine. Cioffi ha parlato un po’ con tutti. Ci ha chiesto di giocare facile, dobbiamo continuare così e speriamo che arrivino subito i tre punti. Se uno vuole competere per arrivare a certi livelli, devo lottare per questo“.