Monza, Palladino: “In attacco dobbiamo avere più autostima. Aspettiamo Akpa-Akpro”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa pre Empoli. Il tecnico dei brianzoli ha spiegato che in attacco bisognerà avere più autostima per centrare gol ed obiettivi stagionali. Un cenno sul mercato dal quale dovrebbe arrivare un rinforzo a centrocampo: l’obiettivo numero uno è Akpa-Akpro.

Le parole di Palladino: “Ci teniamo strette le cose positive fatte bene sia con l’Inter che nella fase di campionato. Con l’Inter abbiamo mantenuto un ottimo possesso palla e mantenuto i nostri principi di gioco, in settimana – racconta l’allenatore – abbiamo lavorato su quel che serve per crescere. Dobbiamo essere più cinici e alzare il livello davanti, con l’occupazione dell’area, gli assiste e il gol. Tutte cose alla nostra portata. Alla squadra ho detto che davanti abbiamo bisogno di un po’ di autostima, negli ultimi metri dobbiamo provarci“.

Sul mercato: “Con l’arrivo di Akpa, avremo velocità, strappo e gamba in mezzo al campo, così da avere un bel mix. È stato capitano del Tolosa e ci porta in dote anche esperienza. Sappiamo poi che ci sono i giorni del Condor e che tutto è un po’ imprevedibile. Cerchiamo una punta, con caratteristiche specifiche e sono fiducioso che qualcosa possa arrivare nei prossimi giorni“.

Sull’Empoli: “L’Empoli è una squadra che si è molto rinforzata in estate. Anche il risultato con il Verona, della prima giornata, è stato un po’ bugiardo. Perché l’Empoli ha avuto buone occasioni per passare in vantaggio. Ha buone individualità e davanti sono velocissimi. Le squadre quest’anno ci affrontano in modo diverso, si chiudono di più. Troveremo spazi minori. E domani sfideremo una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo“.