Inter, Sanchez al Coni per le visite. El Nino: “Carico come sempre”

Dopo una stagione in Francia, al Marsiglia, Alexis Sanchez tornerà a vestire la maglia nerazzurra. L’Inter ha spinto per chiudere l’affare Correa sempre all’OM per affondare il colpo per il ritorno. Una volta arrivato il lascia passare dal club francese che è arrivato a chiudere il Tucu, Marotta ha chiuso per Sanchez.

L’attaccante cileno è arrivato a Milano e nella mattinata è arrivato al CONI per svolgere l’iter delle visite mediche per l’idoneità sportiva, prima di recarsi in via della Liberazione per dare il via al secondo atto della sua avventura con l’Inter. Sanchez ha parlato prima delle visite mediche: “Sono carico come sempre“.