Atalanta, Gasperini: “Non ho mai messo veti sulla cessione di Zapata”

L’Atalanta conterà ancora sulle prestazioni di Duvan Zapata, che è stato catalizzatore in questi anni del gioco fantasioso e di estrema qualità di Gasperini. Il tecnico atalantino ha parlato in conferenza stampa pre Frosinone sulla possibile sua opposizione per la cessione del colombiano in chiave Roma.

Queste le parole del tecnico dei bergamaschi: “Zapata sta bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile“.

Poi un cenno su De Ketelaere: “Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all’esordio ha acceso l’attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo“.