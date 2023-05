Fiorentina-Udinese, Castrovilli: “Ottima reazione dopo la sconfitta contro il Basilea”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto dai viola, per 2-0, contro l’Udinese. “Sono molto contento per il gol e per la vittoria – ha affermato il 26enne di Canosa di Puglia –. Dopo la sconfitta contro il Basilea c’è stata un’ottima reazione e adesso dobbiamo preparare la gran battaglia che ci aspetta giovedì. Siamo una squadra forte e non solo negli undici titolari: ognuno dà il suo, il gruppo fa e farà la differenza. Rissa nel finale? Mi sono allontanato e non ho visto“.