Wimbledon 2023, Cocciaretto brilla: prima volta al terzo turno dei Championships

Elisabetta Cocciaretto da favola a Wimbledon 2023. La marchigiana per la prima volta in carriera è al terzo turno sui campi dell’All England Club grazie a una convincente vittoria sulla spagnola Rebeka Masarova, maturata con il risultato di 6-3 6-1. Un match in totale controllo per l’azzurra, che adesso attende la numero 4 del seeding Pegula o l’altra spagnola Bucsa per continuare a sognare nel terzo Slam stagionale.

PRIMO SET – Cocciaretto approfitta dell’avvio incerto della tennista spagnola, in poco più di dieci minuti strappa per due volte la battuta alla sua avversaria e si porta sul 4-0. Masarova entra mentalmente in partita muovendo il punteggio, Elisabetta manda in rete qualche rovescio di troppo e vede riavvicinarsi l’avversaria sul 5-3 ma il margine è troppo ampio per essere colmato: nel nono gioco, quindi, la numero 66 concede la frazione con il quinto doppio fallo di un primo set falloso e giocato a corrente alternata.

SECONDO SET – Masarova accusa un passaggio a vuoto anche in avvio di secondo, è pesante negli spostamenti (evidente una fasciatura da inizio match alla coscia sinistra) e incerta al servizio, Cocciaretto ringrazia e vola sul 3-0. Ma la chiave del parziale è sicuramente un infinito quinto game, portato a casa dopo sette parità e tre palle del controbreak cancellate. Il contraccolpo si fa sentire sulla testa dell’iberica che, da 30-0, smarrisce di nuovo la battuta: sul 30-30 pessima esecuzione di una palla corta, dall’altro lato l’italiana è solidissima con entrambi fondamentali. In un lampo è così 5-1, preludio di un comodo 6-1.