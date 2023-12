Monterosi-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Turris, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. “Chi perde è smarrito”, il motto potrebbe essere questo con Monterosi-Turris che suona come un vero e proprio scontro diretto che vedrà contrapposte l’ultima forza del Girone C con la terzultima. Speranze di salvezza o quanto meno di playout solo per chi vince. Chi si continua a fermare è perduto. Il match salvezza è previsto per le 18.30 di domenica 17 dicembre ed in diretta su Sky Sport 253 e NOW.