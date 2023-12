Come seguire Napoli-Frosinone in tv: canale, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2023/2024

Il Napoli affronterà il Frosinone nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024: come seguire la gara in tv, ecco canale, orario e diretta streaming. La squadra di Mazzarri fa il suo debutto nella competizione contro i ciociari, reduci dal successo sul campo del Torino. Osimhen e compagni scenderanno in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare la brigata di Di Francesco, che ha dimostrato a più riprese di poter stupire. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 19 dicembre nella cornice dello stadio Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.