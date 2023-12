Bologna-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di domenica 17 dicembre al ‘Dall’Ara’ andrà in scena la sfida tra Bologna e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono appaiate al quinto posto – ma con una partita in meno del Napoli – pur essendo reduci da un inizio di stagione ben diverso. La squadra di Thiago Motta viaggia sulle ali dell’entusiasmo trascinata da uno Zirkzee in stato di grazia, mentre i giallorossi hanno dovuto fare i conti con tanti infortuni e Mourinho ha fatto parlare di sé più fuori che dentro al campo. In palio tre punti preziosi per entrambe le compagini, determinate a restare nelle posizioni di vertice della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.